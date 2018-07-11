Центр Києва перекрили автомобілісти на “євробляхах"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Центр Києва сьогодні зранку перекрили водії автомобілів на єврономерах. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Автомобілісти вимагають від уряду знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну.
Додамо, що основна акція пройде в урядовому кварталі, але, за словами автомобілістів, не виключене блокування доріг до аеропортів "Бориспіль" та "Київ".
Варто додати, що центр міста уже "стоїть" у заторах.
Нагадаємо, для розв’язання проблеми автомобілів на європейській реєстрації використовуватимуть молдавський досвід. Про таке в ефірі “5 каналу” заявила голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Як повідомляв УНН, стало відомо, з яких країн українці найчастіше завозять авто на євробляхах.