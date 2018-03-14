Ніна Южаніна: для розв'язання проблеми "євроблях" використовуватимуть молдавський досвід
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Для розв’язання проблеми автомобілів на європейській реєстрації використовуватимуть молдавський досвід. Про таке в ефірі “5 каналу” заявила голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, інформує УНН.
“Я сьогодні повідомила всім членам Комітету, що наступної середи (21 березня) після закінчення Комітету в нас відбудеться зустріч з активістами... вони мали зараз змогу ознайомитися з тим варіантом розв’язання питання, які я їм запропонувала востаннє — я віддала на руки закон, який діє в Молдові і який надав можливість республіці Молдова розв’язати цю проблему”, — зазначила вона.
“Там ключові ставки такі: для того, щоби мати можливість сплатити митні платежі і розмитнити, треба сплатити акциз у розмірі 30% від діючої ставки акцизу. І потім наступають вся відповідальність і нові можливості для всіх правоохоронних органів, які контролюватимуть, і найголовніше — для митних органів, які контролюватимуть подальший ввіз таких автомобілів. Тобто розв’язати питання з тією кількістю („євроблях“), що є, але у подальшому — унеможливити таке використання Митного кодексу саме з такою метою для громадян України”, — уточнила Южаніна.
Як повідомляв УНН, стало відомо, з яких країни українці найчастіше завозять авто на євробляхах.