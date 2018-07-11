Центр Киева перекрыли автомобилисты на "евробляхах"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину.
Добавим, что основная акция пройдет в правительственном квартале, но, по словам автомобилистов, не исключено блокирование дорог к аэропортам "Борисполь" и "Киев".
Стоит добавить, что центр города уже "стоит" в пробках.
Напомним, для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации использовать молдавский опыт . Об этом в эфире "5 канала" заявила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Как сообщал УНН, стало известно, из каких стран украинцы чаще всего завозят авто на евробляхах.