Кабмин предлагает создать резервное хранилище госинформации на случай кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Раде зарегистрирован проект закона Кабинета Министров № 8608 о внесении изменений в некоторые законы Украины, относительно решения вопроса сохранения резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов на случай кибератак, со ссылкой на сайт ВРУ сообщает УНН.
“С целью выполнения мероприятий по нейтрализации факторов, которые могут привести к реализации угроз кибербезопасности... предусмотрено определить Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов, а также установление порядка передачи, хранения и доступа к этим копиям”, — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Отмечается, что этим законопроектом будет предусматриваться возложении на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины обязанностей по сохранению резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов.
“Одновременно, с целью устранения разночтения в терминологии, уже используется в действующем законодательстве, в понятийный аппарат законопроекта вводится новый термин ”государственные электронные информационные ресурсы“. Целью законопроекта является законодательное урегулирование возможности осуществления Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины задач по сохранению резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов”, - подчеркивают авторы документа.
Как сообщал УНН, в Раде зарегистрирован проект закона № 8597 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финансовой поддержки политическим партиям и их финансовой отчетности.
Напомним, в Минздраве заявили, что Электронную систему здравоохранения (eHealth) так и не создали.