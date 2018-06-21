Климкин предупредил о "тотальном" вмешательстве России, в частности, в украинские выборы

"Мы говорили о важности совместной работы. Прекрасно понимаем, что Россия сейчас ведет гибридную войну против всего Европейского союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу. Мы понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять на наших выборах", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что Украине очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, так и в рамках Европейского Союза и НАТО, голос Литвы и важность взаимодействия была очень активной.

"Это должно касаться всех сфер: обычно мы говорим о борьбе с российской пропагандой, с российскими киберугрозами, но также и все другие сферы, поскольку вмешательство России, конечно, будет полным", - подчеркнул министр.



Как сообщал УНН, Россия сконцентрировала на границе с Украиной огромное количество войск и использует нашу страну как таран против Европы. Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в ходе встречи с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом.