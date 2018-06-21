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Турчинов: Путін використовує України як таран проти Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною величезну кількість військ і використовую нашу країну як таран проти Європи. Як повідомляє прес-служба РНБО, про це Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив в ході зустрічі з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, передає УНН.

"На українсько-російському кордоні зафіксовано надмірну концентрацію російської армії", - сказав Турчинов.

Він зауважив, що Керченський міст дає РФ можливість оперативно перекидати свої збройні сили на південь.

"Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи, провокуючи розкол єдності країн ЄС", - сказав Секретар РНБО України, додавши, що "єднання Європи зараз - це єдиний щит для стримування агресії Путіна".

За словами Турчинова, російська агресія - це намагання зруйнувати підвалини світової архітектури безпеки, яка склалася після Другої Світової війни.

У свою чергу Лінкявічюс запевнив, що Литва "підтримувала і підтримуватиме вашу державу на шляху до європейської інтеграції".

"Литва - вірний і надійний друг України", - наголосив він.

Також варто зазначити, що в ході зустрічі було обговорено питання щодо не тільки продовження, але й посилення санкцій проти РФ.

Як повідомялв УНН, Росія може влаштувати військові провокації на Азовському узбережжі.

Українські Національні Новини

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