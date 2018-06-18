Росія може влаштувати військові провокації на Азовському узбережжі – РНБО

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

Під час зустрічі О. Турчинов поінформував Дж. Гоф про загострення ситуації на сході України через постійні агресивні дії та інтенсивні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

"Водночас Об’єднані сили готові адекватно реагувати на будь-які провокації", - наголосив Секретар РНБО України.

Крім того, співрозмовники обговорили загострення ситуації в Азовському морі у зв’язку з нарощуванням військової присутності Російської Федерації.

"Посилення десантних спроможностей РФ у цьому регіоні свідчить про можливість провокацій з їх боку на Азовському узбережжі", - сказав Секретар РНБО України, нагадавши про спроби блокування росіянами кораблів, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Також сторони обговорили питання щодо можливості проведення миротворчої операції на сході України та питання ухвалення Закону України "Про національну безпеку".

Своєю чергою, Посол Великої Британії в Україні Дж. Гоф наголосила, що Велика Британія підтримує незалежність та територіальну цілісність України, Велика Британія залишається надійним партнером та другом України.

Раніше стало відомо, що сили Чорноморського флоту РФ перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб протидіяти потенційним спробам України перешкодити проведенню чемпіонату світу з футболу, який стартував в Москві в четвер. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до російських військових.

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