Чорноморський флот РФ приведено в стан підвищеної боєготовності - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сили Чорноморського флоту РФ перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб протидіяти потенційним спробам України перешкодити проведенню чемпіонату світу з футболу, який стартував в Москві в четвер. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до російських військових, передає УНН.
Російські чиновники кажуть, що Україна, на їхню думку, нарощує військову присутність в регіоні в якості "провокації" під час мундіалю.
Три джерела, близьких до російських військових, повідомили, що сили РФ біля узбережжя Кримського півострова приведені в стан підвищеної бойової готовності. Два джерела сказали, що це рішення пов'язане з проведенням в Росії чемпіонату світу з футболу.
"Через чемпіонат світу і очікування можливих провокацій України біля узбережжя Криму командування прийняло рішення підвищити рівень боєготовності флоту", - сказало одне з джерел, яке побажало залишитися неназваним, оскільки не уповноважено коментувати оперативні плани в ЗМІ.
Міноборони РФ заперечує, що їх сили перебувають у стані підвищеної бойової готовності.
Джерела повідомили, що посилення боєготовності включає відправку в район Азовського моря додаткових кораблів і додаткові бойові вильоти авіації ВМФ. За словами джерел, задіяні підрозділи ВМФ і берегових військ.
Джерело в берегових військах флоту повідомило, що стан підвищеної боєготовності збережеться до 31 липня, в той час як чемпіонат світу завершиться 15 липня.
Як повідомляв УНН, європейські аналітики відзначили, що з наближенням чемпіонату світу з футболу в Росії помітили широке використання "оповіді про провокації" щодо конфлікту в Україні з прокремлівських джерел.