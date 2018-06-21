Клімкін попередив про "тотальне" втручання Росії, зокрема, в українські вибори

"Ми говорили про важливість спільної роботи. Прекрасно розуміємо, що Росія зараз веде гібридну війну проти всього Європейського союзу, активно втручається у вибори для того, щоб роз’єднати Європу. Ми прекрасно розуміємо масштаб того втручання, яке Росія буде здійснювати щодо наших виборів", - заявив Клімкін.

Він підкреслив, що Україні дуже важливо, щоб і на двосторонньому рівні, і у рамках Європейського Союзу і НАТО, голос Литви і важливість взаємодії були дуже активними.

"Це має стосуватись усіх сфер: звичайно ми говоримо про боротьбу з російською пропагандою, з російськими кіберзагрозами, але також і всі інші сфери, оскільки втручання Росії, звичайно, буде тотальним", - наголосив міністр.



Як повідомляв УНН, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною величезну кількість військ і використовую нашу країну як таран проти Європи. Як повідомляє прес-служба РНБО, про це Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив в ході зустрічі з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом.