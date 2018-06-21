Клімкін попередив про "тотальне" втручання Росії, зокрема, в українські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В Україні очікують на масштабне втручання з боку РФ у президентські вибори, які відбудуться майбутнього року. Про це на спільній прес-конференції з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсем заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Ми говорили про важливість спільної роботи. Прекрасно розуміємо, що Росія зараз веде гібридну війну проти всього Європейського союзу, активно втручається у вибори для того, щоб роз’єднати Європу. Ми прекрасно розуміємо масштаб того втручання, яке Росія буде здійснювати щодо наших виборів", - заявив Клімкін.
Він підкреслив, що Україні дуже важливо, щоб і на двосторонньому рівні, і у рамках Європейського Союзу і НАТО, голос Литви і важливість взаємодії були дуже активними.
"Це має стосуватись усіх сфер: звичайно ми говоримо про боротьбу з російською пропагандою, з російськими кіберзагрозами, але також і всі інші сфери, оскільки втручання Росії, звичайно, буде тотальним", - наголосив міністр.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною величезну кількість військ і використовую нашу країну як таран проти Європи. Як повідомляє прес-служба РНБО, про це Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив в ході зустрічі з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом.