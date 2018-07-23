ЦИК работает по предотвращению возможных кибератакам на выборах в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Центральная избирательная комиссия накануне президентских и парламентских выборов принимает меры по обновлению и развитию ИТ-инфраструктуры и внедрению современных программных средств защиты информации для повышения стойкости перед современными киберугрозами. Об этом сообщили в ЦИК в ответе на информационный запрос УНН.
"С целью защиты информационных ресурсов ЦИК в условиях подготовки к предстоящим выборам Президента Украины и народных депутатов... осуществляются мероприятия по обновлению и развитию ИТ-инфраструктуры и внедрению современных программных, аппаратных средств и методов по защите информации, что значительно повышает устойчивость информационных ресурсов Комиссии перед современными киберугрозами", - сообщили в Комиссии.
В ЦИК отметили, что соответствующие меры принимаются в соответствии со Стратегией кибербезопасности Украины и законом "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах".
Ранее глава МИД Павел Климкин предупредил о "тотальном" вмешательстве России, в частности, в украинские выборы.
Как сообщал УНН, Кабмин предлагает создать резервное хранилище госинформации на случай кибератак.