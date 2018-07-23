ЦИК работает по предотвращению возможных кибератакам на выборах в Украине

"С целью защиты информационных ресурсов ЦИК в условиях подготовки к предстоящим выборам Президента Украины и народных депутатов... осуществляются мероприятия по обновлению и развитию ИТ-инфраструктуры и внедрению современных программных, аппаратных средств и методов по защите информации, что значительно повышает устойчивость информационных ресурсов Комиссии перед современными киберугрозами", - сообщили в Комиссии.

В ЦИК отметили, что соответствующие меры принимаются в соответствии со Стратегией кибербезопасности Украины и законом "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах".

Ранее глава МИД Павел Климкин предупредил о "тотальном" вмешательстве России, в частности, в украинские выборы.

Как сообщал УНН, Кабмин предлагает создать резервное хранилище госинформации на случай кибератак.