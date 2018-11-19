Стартувало висування кандидатів на місцевих виборах 23 грудня

“Сьогодні, 19 листопада, відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року, розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах”, — йдеться у повідомленні.

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Подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 28 листопада включно. А до 29 листопада включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

Також слід зазначити, що згідно з поданими до ЦВК документами у вказаних перших місцевих виборах зможуть взяти участь місцеві організації 46 політичних партій.

Перелік цих партій оприлюднено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

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Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, призначені на 23 грудня 2018 року, відбудуться у 123 обʼєднаних територіальних громадах (ОТГ) (15 міських, 21 селищна, 87 сільських ОТГ) у 21 області України. До складу цих 123 ОТГ увійшли 511 місцевих рад (міських – 15, селищних – 25, сільських – 471).

За попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 685 тисяч виборців.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на їх підготовку і проведення, становить 31 млн 51 тис. 500 гривень.

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Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 18 громадським організаціям.

"До відома! Протягом трьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 29 квітня 2018 року в Україні було призначено 707 перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 23 грудня 2018 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 830", - зазначили у ЦВК.

Нагадаємо, ЦВК призначила вибори в ОТГ на 23 грудня 2018 року.

Центральна виборча комісія України – постійний колегіальний державний орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів президента, народних депутатів, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.