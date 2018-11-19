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Актуальное
Стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах 23 декабря

Стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах 23 декабря

Киев  •  УНН

 • 10153 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В понедельник, 19 ноября, начинается процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 23 декабря 2018 года. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

“Сегодня, 19 ноября, в соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 23 декабря 2018 года, начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах”, - говорится в сообщении.

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Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя продлится до 28 ноября включительно. А до 29 ноября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

Также следует отметить, что согласно предоставленным в ЦИК документам в указанных первых местных выборах смогут принять участие местные организации 46 политических партий.

Перечень этих партий обнародован на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии.

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Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 23 декабря 2018 года, состоятся в 123 объединенных территориальных общинах (ОТО) (15 городских, 21 поселковый, 87 сельских ОТО) в 21 области Украины. В состав этих 123 ОТО вошли 511 местных советов (городских — 15, поселковых — 25, сельских — 471).

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 685 тысяч избирателей.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на их подготовку и проведение, составляет 31 млн 51 тыс. 500 гривен.

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Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 18 общественным организациям.

“К сведению! В течение трех предыдущих лет, с 25 октября 2015 до 29 апреля 2018 года в Украине были назначены 707 первых местных выборов в объединенных территориальных общинах.

Следовательно, после проведения выборов 23 декабря 2018 года общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 830”, - отметили в ЦИК.

Напомним, ЦИК назначила выборы в ОТГ на 23 декабря 2018 года.

Центральная избирательная комиссия Украины — постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведению выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.

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