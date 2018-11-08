ЦВК просить Раду врегулювати ситуацію з виборами у 34 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. ЦВК взяла до відома ухвалу Окружного адміністративного суду м.Києва від 2 листопада 2018 року про призупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання 34 місцевих рад у територіальні громади до вирішення спору. Також Центральна виборча комісія звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладної підготовки окремих змін до законодавчих актів. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.
“ЦВК звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладної підготовки відповідних змін до законодавчих актів з метою унормування питань перебігу виборчого процесу”, — йдеться у повідомленні.
У Комісії перерахували наслідки виконання судових рішень згідно із Конституцією України та Кодексом адміністративного судочинства України, які тягнуть за собою такі дії:
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- ухвалення судових рішень, якими визнано протиправними рішення сільської, селищної, міської ради територіальних громад, що увійшли до складу ОТГ, про добровільне об’єднання в територіальну громаду;
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- прийняття рішень відповідними (окремими) радами, що увійшли до складу ОТГ, про скасування рішень про добровільне об’єднання в територіальну громаду;
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- винесення судами ухвал про вжиття заходів забезпечення позову шляхом, зокрема, зупинення дії рішень сільських, селищних, міських рад територіальних громад про добровільне об’єднання в територіальні громади після призначення перших місцевих виборів чи початку виборчого процесу таких виборів.
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Як зазначається, 5 листопада 2018 року до ЦВК надійшла ухвала ОАСК від 2 листопада 2018 року про забезпечення адміністративного позову, якою до вирішення спору по суті зупинено дію рішень 34 місцевих рад у 14 областях України, територіальні громади яких увійшли до складу ОТГ, в яких ЦВК постановою від 12 жовтня 2018 року № 156 призначила на неділю, 23 грудня 2018 року, перші місцеві вибори та оголосила з 3 листопада 2018 року початок виборчого процесу.
Відповідно до Конституції України та КАСУ, судові рішення є обов’язковими до виконання. Відтак, ЦВК взяла до відома вказану ухвалу ОАСК про забезпечення адміністративного позову.
Також вказане рішення Комісії разом з копією ухвали суду надіслано до відповідних ТВК, Державної казначейської служби України, а також Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Черкаської, Чернівецької і Чернігівської ОДА для використання в роботі та доведення до відома відповідних органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців.
Окрім того, Комісія звернула увагу відповідних ТВК на ухвалу суду про забезпечення адміністративного позову в частині, що їх стосується. Також Комісія звернула увагу ОДА на ухвалу суду під час здійснення розподілу відповідної субвенції в частині, що їх стосується.
Раніше Мінрегіон назвав неприпустимим зрив виборів у майже третині ОТГ.