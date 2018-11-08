ЦВК просить Раду врегулювати ситуацію з виборами у 34 ОТГ

КИЇВ. 8 листопада. УНН. ЦВК взяла до відома ухвалу Окружного адміністративного суду м.Києва від 2 листопада 2018 року про призупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання 34 місцевих рад у територіальні громади до вирішення спору. Також Центральна виборча комісія звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладної підготовки окремих змін до законодавчих актів. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.