Мінрегіон назвав неприпустимим зрив виборів у майже третині ОТГ

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Мінрегіоні прокоментували ухвалу Окружного адмінсуду Києва щодо позову з вимогою скасувати призначені на 23 грудня 2018 року перші вибори у 34 ОТГ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства.

“Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 02 листопада 2018 року не є достатньою правовою підставою для зупинення реалізації постанови ЦВК № 156 від 12 жовтня 2018 року, в частині проведення виборів в ОТГ та не може вплинути на виборчий процес.<...> Вибори у 34 ОТГ мають відбутись! Так само як і в інших 125”, — заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

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Міністр вказав на відповідні положення в українському законодавстві. Так ч. 4 ст. 151 Кодексу про адміністративне судочинство України визначено, що заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів. З цього слідує, що ухвалене рішення ОАСК про зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних рад жодним чином не впливає на призначені вибори в ОТГ.

“Тепер ключовою й принциповою є позиція ЦВК. Зокрема щодо неприйнятності врахування рішення суду в якості підстави для скасування вже призначених виборів. Чекаємо на позитивне рішення ЦВК”, — зазначив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, 2 листопада Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов нардепа від Радикальної партії Артема Вітка до Мінрегіону України та 34 місцевих рад і призупинив дію рішень місцевих рад про добровільне об’єднання у територіальні громади до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і де розпочався виборчий процес.

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Список об’єднаних територіальних громад, яких стосується позов:

  • Павлівська сільська об’єднана територіальна громада Вінницької області;
  • Соболівська сільська об’єднана територіальна громада Вінницької області;
  • Теплицька селищна об’єднана територіальна громада Вінницької області;
  • Гуто-Боровенська сільська об’єднана територіальна громада Волинської області;
  • Тростянецька сільська об’єднана територіальна громада Волинської області;
  • Ківерцівська міська об’єднана територіальна громада Волинської області;
  • Привітненська сільська об’єднана територіальна громада Волинської області;
  • Гіркополонківська сільська об’єднана територіальна громада Волинської області;
  • Черкаська селищна об’єднана територіальна громада Дніпропетровської області;
  • Вчорайшенська сільська об’єднана територіальна громада Житомирської області;
  • Вільшанська сільська об’єднана територіальна громада Житомирської області;
  • Андрівська сільська об’єднана територіальна громада Запорізької області;
  • Малинівська сільська об’єднана територіальна громада Запорізької області;
  • Любицька сільська об’єднана територіальна громада Запорізької області;
  • Новомиколаївська сільська об’єднана територіальна громада Запорізької області;
  • Баришівська селищна об’єднана територіальна громада Київської області;
  • Бородянська селищна об’єднана територіальна громада Київської області;
  • Миронівська міська об’єднана територіальна громада Київської області;
  • Ковалівківська міська об’єднана територіальна громада Київської області;
  • Піщанобрідська сільська об’єднана територіальна громада Кіровоградської області;
  • Добровеличківська селищна об’єднана територіальна громада Кіровоградської області;
  • Мар’янівська сільська об’єднана територіальна громада Кіровоградської області;
  • Марківська селищна об’єднана територіальна громада Луганської області;
  • Великочернігівська сільська об’єднана територіальна громада Луганської області;
  • Красноталівська сільська об’єднана територіальна громада Луганської області;
  • Лоцкинська сільська об’єднана територіальна громада Миколаївської області;
  • Софіївська сільська об’єднана територіальна громада Миколаївської області;
  • Старосільська сільська об’єднана територіальна громада Рівненської області;
  • Путивльська міська об’єднана територіальна громада Сумської області;
  • Баландинська сільська об’єднана територіальна громада Черкаської області;
  • Ставчанська сільська об’єднана територіальна громада Чернівецької області;
  • Борзнянська міська об’єднана територіальна громада Чернігівської області;
  • Озерянська сільська об’єднана територіальна громада Чернігівської області;
  • Новобілоуська сільська об’єднана територіальна громада Чернігівської області.

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