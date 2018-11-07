Мінрегіон назвав неприпустимим зрив виборів у майже третині ОТГ

“Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 02 листопада 2018 року не є достатньою правовою підставою для зупинення реалізації постанови ЦВК № 156 від 12 жовтня 2018 року, в частині проведення виборів в ОТГ та не може вплинути на виборчий процес.<...> Вибори у 34 ОТГ мають відбутись! Так само як і в інших 125”, — заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
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Міністр вказав на відповідні положення в українському законодавстві. Так ч. 4 ст. 151 Кодексу про адміністративне судочинство України визначено, що заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів. З цього слідує, що ухвалене рішення ОАСК про зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних рад жодним чином не впливає на призначені вибори в ОТГ.
“Тепер ключовою й принциповою є позиція ЦВК. Зокрема щодо неприйнятності врахування рішення суду в якості підстави для скасування вже призначених виборів. Чекаємо на позитивне рішення ЦВК”, — зазначив Геннадій Зубко.
Нагадаємо, 2 листопада Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов нардепа від Радикальної партії Артема Вітка до Мінрегіону України та 34 місцевих рад і призупинив дію рішень місцевих рад про добровільне об’єднання у територіальні громади до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і де розпочався виборчий процес.
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Список об’єднаних територіальних громад, яких стосується позов:
Павлівська сільська об’єднана територіальна громада Вінницької області;
Соболівська сільська об’єднана територіальна громада Вінницької області;
Теплицька селищна об’єднана територіальна громада Вінницької області;
Гуто-Боровенська сільська об’єднана територіальна громада Волинської області;
Тростянецька сільська об’єднана територіальна громада Волинської області;
Ківерцівська міська об’єднана територіальна громада Волинської області;
Привітненська сільська об’єднана територіальна громада Волинської області;
Гіркополонківська сільська об’єднана територіальна громада Волинської області;
Черкаська селищна об’єднана територіальна громада Дніпропетровської області;
Вчорайшенська сільська об’єднана територіальна громада Житомирської області;
Вільшанська сільська об’єднана територіальна громада Житомирської області;
Андрівська сільська об’єднана територіальна громада Запорізької області;
Малинівська сільська об’єднана територіальна громада Запорізької області;
Любицька сільська об’єднана територіальна громада Запорізької області;
Новомиколаївська сільська об’єднана територіальна громада Запорізької області;
Баришівська селищна об’єднана територіальна громада Київської області;
Бородянська селищна об’єднана територіальна громада Київської області;
Миронівська міська об’єднана територіальна громада Київської області;
Ковалівківська міська об’єднана територіальна громада Київської області;
Піщанобрідська сільська об’єднана територіальна громада Кіровоградської області;
Добровеличківська селищна об’єднана територіальна громада Кіровоградської області;
Мар’янівська сільська об’єднана територіальна громада Кіровоградської області;
Марківська селищна об’єднана територіальна громада Луганської області;
Великочернігівська сільська об’єднана територіальна громада Луганської області;
Красноталівська сільська об’єднана територіальна громада Луганської області;
Лоцкинська сільська об’єднана територіальна громада Миколаївської області;
Софіївська сільська об’єднана територіальна громада Миколаївської області;
Старосільська сільська об’єднана територіальна громада Рівненської області;
Путивльська міська об’єднана територіальна громада Сумської області;
Баландинська сільська об’єднана територіальна громада Черкаської області;
Ставчанська сільська об’єднана територіальна громада Чернівецької області;
Борзнянська міська об’єднана територіальна громада Чернігівської області;
Озерянська сільська об’єднана територіальна громада Чернігівської області;
Новобілоуська сільська об’єднана територіальна громада Чернігівської області.