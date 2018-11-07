Минрегион назвал недопустимым срыв выборов в почти трети ОТО

“Постановление Окружного административного суда города Киева от 2 ноября 2018 года не является достаточным основанием для приостановления реализации постановления ЦИК № 156 от 12 октября 2018 года, в части проведения выборов в ОТО и не может повлиять на избирательный процесс. <...> Выборы в 34 ОТО должны состояться! Так же как и в других 125”, - заявил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
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Министр указал на соответствующие положения в украинском законодательстве. Так ч. 4 ст. 151 Кодекса об административном судопроизводстве Украины определено, что меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать, исключать или иным образом нарушать непрерывность процесса назначения, подготовки и проведения выборов. Из этого следует, что принятое решение ОАСК о приостановлении действия решений местных советов о добровольном объединении территориальных советов никоим образом не влияет на назначенные выборы в ОТО.
“Теперь ключевой и принципиальной является позиция ЦИК. В частности о неприемлемости учета решения суда в качестве основания для отмены уже назначенных выборов. Ждем положительное решение ЦИК”, - отметил Геннадий Зубко.
Напомним, 2 ноября Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил иск нардепа от Радикальной партии Артема Витко к Минрегиону Украины и 34 местным советам и приостановил действие решений местных советов о добровольном объединении в территориальные общины к решению спора. Такая мера суда непосредственно касается 34 ОТО, в которых первые местные выборы назначены на 23 декабря 2018 года и где начался избирательный процесс.
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Список объединенных территориальных общин, которых касается иск:
Павловская сельская объединенная территориальная община Винницкой области;
Соболевская сельская объединенная территориальная община Винницкой области;
Теплицкая поселковая объединенная территориальная община Винницкой области;
Гуто-Боровенская сельская объединенная территориальная община Волынской области;
Тростянецкая сельская объединенная территориальная община Волынской области;
Киверцевская городская объединенная территориальная община Волынской области;
Приветненская сельская объединенная территориальная община Волынской области;
Горкополонковская сельская объединенная территориальная община Волынской области;
Черкасская поселковая объединенная территориальная община Днепропетровской области;
Вчерайшенская сельская объединенная территориальная община Житомирской области;
Ольшанская сельская объединенная территориальная община Житомирской области;
Андровская сельская объединенная территориальная община Запорожской области;
Малиновская сельская объединенная территориальная община Запорожской области;
Любицкая сельская объединенная территориальная община Запорожской области;
Новониколаевская сельская объединенная территориальная община Запорожской области;
Барышевская поселковая объединенная территориальная община Киевской области;
Бородянская поселковая объединенная территориальная община Киевской области;
Мироновская городская объединенная территориальная община Киевской области;
Ковалевковская городская объединенная территориальная община Киевской области;
Пещанобродская сельская объединенная территориальная община Кировоградской области;
Добровеличковская поселковая объединенная территориальная община Кировоградской области;
Марьяновская сельская объединенная территориальная община Кировоградской области;
Марковская поселковая объединенная территориальная община Луганской области;
Великочерниговская сельская объединенная территориальная община Луганской области;
Красноталовская сельская объединенная территориальная община Луганской области;
Лоцкинская сельская объединенная территориальная община Николаевской области;
Софиевская сельская объединенная территориальная община Николаевской области;
Старосельская сельская объединенная территориальная община Ровенской области;
Путивльская городская объединенная территориальная община Сумской области;
Баландинская сельская объединенная территориальная община Черкасской области;
Ставчанская сельская объединенная территориальная община Черновицкой области;
Борзнянская городская объединенная территориальная община Черниговской области;
Озерянская сельская объединенная территориальная община Черниговской области;
Новобелоусская сельская объединенная территориальная община Черниговской области.