Минрегион назвал недопустимым срыв выборов в почти трети ОТО

“Постановление Окружного административного суда города Киева от 2 ноября 2018 года не является достаточным основанием для приостановления реализации постановления ЦИК № 156 от 12 октября 2018 года, в части проведения выборов в ОТО и не может повлиять на избирательный процесс. <...> Выборы в 34 ОТО должны состояться! Так же как и в других 125”, - заявил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

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Министр указал на соответствующие положения в украинском законодательстве. Так ч. 4 ст. 151 Кодекса об административном судопроизводстве Украины определено, что меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать, исключать или иным образом нарушать непрерывность процесса назначения, подготовки и проведения выборов. Из этого следует, что принятое решение ОАСК о приостановлении действия решений местных советов о добровольном объединении территориальных советов никоим образом не влияет на назначенные выборы в ОТО.

“Теперь ключевой и принципиальной является позиция ЦИК. В частности о неприемлемости учета решения суда в качестве основания для отмены уже назначенных выборов. Ждем положительное решение ЦИК”, - отметил Геннадий Зубко.

Напомним, 2 ноября Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил иск нардепа от Радикальной партии Артема Витко к Минрегиону Украины и 34 местным советам и приостановил действие решений местных советов о добровольном объединении в территориальные общины к решению спора. Такая мера суда непосредственно касается 34 ОТО, в которых первые местные выборы назначены на 23 декабря 2018 года и где начался избирательный процесс.

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Список объединенных территориальных общин, которых касается иск:

Павловская сельская объединенная территориальная община Винницкой области;

Соболевская сельская объединенная территориальная община Винницкой области;

Теплицкая поселковая объединенная территориальная община Винницкой области;

Гуто-Боровенская сельская объединенная территориальная община Волынской области;

Тростянецкая сельская объединенная территориальная община Волынской области;

Киверцевская городская объединенная территориальная община Волынской области;

Приветненская сельская объединенная территориальная община Волынской области;

Горкополонковская сельская объединенная территориальная община Волынской области;

Черкасская поселковая объединенная территориальная община Днепропетровской области;

Вчерайшенская сельская объединенная территориальная община Житомирской области;

Ольшанская сельская объединенная территориальная община Житомирской области;

Андровская сельская объединенная территориальная община Запорожской области;

Малиновская сельская объединенная территориальная община Запорожской области;

Любицкая сельская объединенная территориальная община Запорожской области;

Новониколаевская сельская объединенная территориальная община Запорожской области;

Барышевская поселковая объединенная территориальная община Киевской области;

Бородянская поселковая объединенная территориальная община Киевской области;

Мироновская городская объединенная территориальная община Киевской области;

Ковалевковская городская объединенная территориальная община Киевской области;

Пещанобродская сельская объединенная территориальная община Кировоградской области;

Добровеличковская поселковая объединенная территориальная община Кировоградской области;

Марьяновская сельская объединенная территориальная община Кировоградской области;

Марковская поселковая объединенная территориальная община Луганской области;

Великочерниговская сельская объединенная территориальная община Луганской области;

Красноталовская сельская объединенная территориальная община Луганской области;

Лоцкинская сельская объединенная территориальная община Николаевской области;

Софиевская сельская объединенная территориальная община Николаевской области;

Старосельская сельская объединенная территориальная община Ровенской области;

Путивльская городская объединенная территориальная община Сумской области;

Баландинская сельская объединенная территориальная община Черкасской области;

Ставчанская сельская объединенная территориальная община Черновицкой области;

Борзнянская городская объединенная территориальная община Черниговской области;

Озерянская сельская объединенная территориальная община Черниговской области;

Новобелоусская сельская объединенная территориальная община Черниговской области.