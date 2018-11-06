Суд вніс невизначеність щодо виборів у 34 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов нардепа Артема Вітка до Мінрегіону України та 34 місцевих рад і призупинив дію рішень місцевих рад про добровільне об’єднання у територіальні громади до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і де розпочався виборчий процес. Відповідну інформацію оприлюднено у реєстрі судових рішень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду від 2 листопада 2018 року.
“Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив позов народного депутата задовольнити частково, ухваливши рішення застосувати заходи адміністративного заходу шляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних рад 34 місцеви рад”, — йдеться в ухвалі суду.
Усі інші заходи, які просив застосувати позивач, судом не застосовувалися. Зокрема, ЦВК та іншим виборчим комісіям не було заборонено виконувати повноваження із організації і проведення виборів.
У преамбулі ухвали Окружного адміністративного суду м.Києва серед вимог позивача значиться таке:
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- Визнати протиправною бездіяльність Мінрегіону України щодо не вчинення дій щодо відображення у щомісячному моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в розрізі усіх регіонів України інформації про порушення в процедурі утворення та об’єднань територіальних громад.
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- Визнати протиправними та скасувати рішення 34 місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад.
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- Зобов’язати Мінрегіон виключити з щомісячного моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування інформацію про утворення 34 об’єднань територіальних громад, у яких виборчий процес вже розпочався.
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Для забезпечення позову народним депутатом України було вказано цілу низку заходів, від зупинення дії рішень рад про добровільне об’єднання, зобов’язання ЦВК та ТВК не вчиняти дії щодо виборів органів місцевого самоврядування у ОТГ, зупинити дію Постанов ЦВК про визначення кількості виборчих округів на таких виборах, розподіл державних субвенцій на організацію голосування. Також позивач просив суд заборонити ТВК проводити реєстрацію кандидатів, утворювати ДВК, виготовляти виборчі бюлетені та виконувати інші повноваження.
Таким чином, підготовка місцевих виборів до 123 ОТГ, призначених ЦВК 3 листопада, йде за календарним планом, а суд виніс рішення, яке ставить під сумнів організаційну складову органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, 1 листопада ЦВК скасувала на Донеччині вибори до двох ОТГ через загрозу терактів.
Зазначимо, що місцеві вибори до 123 ОТГ призначені на 23 грудня 2018 року.