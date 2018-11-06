Суд вніс невизначеність щодо виборів у 34 ОТГ

ukru
Ексклюзив
12:16 • 37312 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 92416 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 89451 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 81079 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 103262 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 114176 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 71236 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81534 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 151564 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224871 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.6 м/с
56 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 143335 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 121118 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 108252 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 102023 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 71895 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 92457 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 114193 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 151576 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 499206 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 579162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 5 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 46209 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 52221 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 189142 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184426 перегляди
Актуальне
Суд вніс невизначеність щодо виборів у 34 ОТГ

Суд вніс невизначеність щодо виборів у 34 ОТГ

Київ • УНН

 • 11485 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов нардепа Артема Вітка до Мінрегіону України та 34 місцевих рад і призупинив дію рішень місцевих рад про добровільне об’єднання у територіальні громади до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і де розпочався виборчий процес. Відповідну інформацію оприлюднено у реєстрі судових рішень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду від 2 листопада 2018 року.

“Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив позов народного депутата задовольнити частково, ухваливши рішення застосувати заходи адміністративного заходу шляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних рад 34 місцеви рад”, — йдеться в ухвалі суду.

Усі інші заходи, які просив застосувати позивач, судом не застосовувалися. Зокрема, ЦВК та іншим виборчим комісіям не було заборонено виконувати повноваження із організації і проведення виборів.

У преамбулі ухвали Окружного адміністративного суду м.Києва серед вимог позивача значиться таке:

  • Визнати протиправною бездіяльність Мінрегіону України щодо не вчинення дій щодо відображення у щомісячному моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в розрізі усіх регіонів України інформації про порушення в процедурі утворення та об’єднань територіальних громад.
  • Визнати протиправними та скасувати рішення 34 місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад.
  • Зобов’язати Мінрегіон виключити з щомісячного моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування інформацію про утворення 34 об’єднань територіальних громад, у яких виборчий процес вже розпочався.

Для забезпечення позову народним депутатом України було вказано цілу низку заходів, від зупинення дії рішень рад про добровільне об’єднання, зобов’язання ЦВК та ТВК не вчиняти дії щодо виборів органів місцевого самоврядування у ОТГ, зупинити дію Постанов ЦВК про визначення кількості виборчих округів на таких виборах, розподіл державних субвенцій на організацію голосування. Також позивач просив суд заборонити ТВК проводити реєстрацію кандидатів, утворювати ДВК, виготовляти виборчі бюлетені та виконувати інші повноваження.

Таким чином, підготовка місцевих виборів до 123 ОТГ, призначених ЦВК 3 листопада, йде за календарним планом, а суд виніс рішення, яке ставить під сумнів організаційну складову органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 1 листопада ЦВК скасувала на Донеччині вибори до двох ОТГ через загрозу терактів.

Зазначимо, що місцеві вибори до 123 ОТГ призначені на 23 грудня 2018 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08