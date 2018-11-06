Суд вніс невизначеність щодо виборів у 34 ОТГ

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов нардепа Артема Вітка до Мінрегіону України та 34 місцевих рад і призупинив дію рішень місцевих рад про добровільне об’єднання у територіальні громади до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і де розпочався виборчий процес. Відповідну інформацію оприлюднено у реєстрі судових рішень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду від 2 листопада 2018 року.