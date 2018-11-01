ЦВК скасувала вибори до двох ОТГ через загрозу терактів

“ЦВК прийняла рішення про неможливість підготовки та проведення відповідно до положень Закону України „Про місцеві вибори“ перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Також Комісія внесла відповідні зміни до своїх постанов від 12 жовтня 2018 року № 156 та № 157, виключивши в них відповідні позиції.

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До ЦВК 18 жовтня 2018 року надійшов лист Донецької ОДА — обласної військово-цивільної адміністрації щодо неможливості забезпечити у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України належну безпеку громадян та уникнення терористичної загрози під час проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській ОТГ та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській ОТГ Добропільського району Донецької області, призначених на 23 грудня 2018 року. Місцева влада попросила відтермінувати проведення вказаних виборів до стабілізації ситуації.

Розглянувши вказаний лист та інші документи, Комісія констатувала достатність підстав для встановлення нею неможливості забезпечити підготовку та проведення вищезазначених місцевих виборів.

У зв’язку з вищевказаними рішеннями Комісії було внесено відповідні зміни до Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів та додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 23 грудня 2018 року, а також виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення відповідних виборів.

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Нагадаємо, ЦВК призначила вибори в ОТГ на 23 грудня.

Зазначимо, що після загибелі в окупованому Донецьку ватажка “ДНР” Олександра Захарченка бойовики “ЛНР” і “ДНР” оголосили про намір провести вибори 11 листопада 2018 року. Україна і більшість європейських країн засудили таку ідею, заявивши, що вибори на окупованому Донбасі суперечать Мінським угодам.

30 жовтня 2018 року перед засіданням Ради Безпеки вісім країн — членів Європейського союзу в ООН закликали Росію зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.