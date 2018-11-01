ЦВК скасувала вибори до двох ОТГ через загрозу терактів

ukru
Ексклюзив
15:27 • 14427 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 53550 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 112644 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 100368 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 91580 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108731 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 124446 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74057 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82180 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 160551 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 60136 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 110163 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 85206 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 66292 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 64316 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 112641 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 124444 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 160549 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 506169 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 585929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 2305 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 17097 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 52025 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56131 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 191483 перегляди
Актуальне
ЦВК скасувала вибори до двох ОТГ через загрозу терактів

ЦВК скасувала вибори до двох ОТГ через загрозу терактів

Київ • УНН

 • 9854 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Центральна виборча комісія України тимчасово скасувала місцеві вибори до двох ОТГ у Добропільському районі Донецькій області через неможливість дотримання безпечного виборчого процессу. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.

“ЦВК прийняла рішення про неможливість підготовки та проведення відповідно до положень Закону України „Про місцеві вибори“ перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Також Комісія внесла відповідні зміни до своїх постанов від 12 жовтня 2018 року № 156 та № 157, виключивши в них відповідні позиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна попросила ОБСЄ підготувати заяву про нелегітимність будь-яких виборів в ОРДЛО

До ЦВК 18 жовтня 2018 року надійшов лист Донецької ОДА — обласної військово-цивільної адміністрації щодо неможливості забезпечити у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України належну безпеку громадян та уникнення терористичної загрози під час проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській ОТГ та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській ОТГ Добропільського району Донецької області, призначених на 23 грудня 2018 року. Місцева влада попросила відтермінувати проведення вказаних виборів до стабілізації ситуації.

Розглянувши вказаний лист та інші документи, Комісія констатувала достатність підстав для встановлення нею неможливості забезпечити підготовку та проведення вищезазначених місцевих виборів.

У зв’язку з вищевказаними рішеннями Комісії було внесено відповідні зміни до Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів та додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 23 грудня 2018 року, а також виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення відповідних виборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін може "обміняти" Україну на Іран чи Сирію – ЗМІ

Нагадаємо, ЦВК призначила вибори в ОТГ на 23 грудня.

Зазначимо, що після загибелі в окупованому Донецьку ватажка “ДНР” Олександра Захарченка бойовики “ЛНР” і “ДНР” оголосили про намір провести вибори 11 листопада 2018 року. Україна і більшість європейських країн засудили таку ідею, заявивши, що вибори на окупованому Донбасі суперечать Мінським угодам.

30 жовтня 2018 року перед засіданням Ради Безпеки вісім країн — членів Європейського союзу в ООН закликали Росію зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83