Путін може "обміняти" Україну на Іран чи Сирію – ЗМІ

Росія фактично використовувала Сирію як стартовий майданчик для відновлення своєї ролі на міжнародній арені та як спробу змінити однополярний характер міжнародної системи після закінчення холодної війни. Іран став також важливим інструментом для досягнення цього та відіграв роль надійного партнера Росії у сирійському конфлікті.

"Росія хоче використати усі свої здобутки у Сирії для вирішення українського питання та зняття санкцій, а Іран хоче посилити свою військову присутність у Сирії, проти чого виступають Ізраїль та США. Тому інтереси двох колишніх соратників починають різнитися", - пояснює агентство сучасну міжнародну політичну ситуацію.

ЗМІ додає, що у той час, як США та Ізраїль хочуть змусити Іран піти з Сирії, роль президента Росії Володимира Путіна стає все більш суттєвою. Але на даний момент він здається не зацікавленим у тому, щоб обміняти Іран на Сирію, а от варіант "Україна за Іран" йому імпонує, саме тому іранські сили продовжують залишатися у Сирії.

Як повідомляв УНН, адміністрація американського президента Дональда Трампа відклала запропоновану другу зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, заявивши, що США ніколи не визнають анексії Росією Криму.