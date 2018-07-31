Путин может "обменять" Украину на Иран или Сирию - СМИ

Россия фактически использовала Сирию как стартовую площадку для восстановления своей роли на международной арене и как попытку изменить однополярный характер международной системы после окончания холодной войны. Иран стал также важным инструментом для достижения этого и сыграл роль надежного партнера России в сирийском конфликте.

"Россия хочет использовать все свои достижения в Сирии для решения украинского вопроса и снятия санкций, а Иран хочет усилить свое военное присутствие в Сирии, против чего выступают Израиль и США. Поэтому интересы двух бывших соратников начинают разниться", - поясняет агентство современную международную политическую ситуацию.

СМИ добавляет, что в то время, как США и Израиль хотят заставить Иран уйти из Сирии, роль президента России Владимира Путина становится все более существенной. Но сейчас он представляется не заинтересованым в том, чтобы обменять Иран на Сирию, а вот вариант "Украина за Иран" ему импонирует, поэтому иранские силы продолжают оставаться в Сирии.

Как сообщал УНН, администрация американского президента Дональда Трампа отложила предложенную вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что США никогда не признают аннексии Россией Крыма.