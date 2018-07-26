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Трамп переніс зустріч з Путіним на наступний рік

Трамп переніс зустріч з Путіним на наступний рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Адміністрація американського президента Дональда Трампа відклала запропоновану другу зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, заявивши, що США ніколи не визнають анексії Росією Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон нагадав про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року, зіславшись на нього як на причину відстрочки.

"Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним має відбутися після завершення "полювання на відьом" щодо Росії, тому ми домовилися, що це станеться після початку (2019 - ред.) року", - сказав Болтон.

Раніше повідомлялося, що США направили Путіну запрошення нанести восени візит до Вашингтона.

Нагадаємо, США зберігають політику санкцій проти РФ, незважаючи на саміт в Гельсінкі.

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