Трамп переніс зустріч з Путіним на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Адміністрація американського президента Дональда Трампа відклала запропоновану другу зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, заявивши, що США ніколи не визнають анексії Росією Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон нагадав про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року, зіславшись на нього як на причину відстрочки.
"Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним має відбутися після завершення "полювання на відьом" щодо Росії, тому ми домовилися, що це станеться після початку (2019 - ред.) року", - сказав Болтон.
Раніше повідомлялося, що США направили Путіну запрошення нанести восени візит до Вашингтона.
Нагадаємо, США зберігають політику санкцій проти РФ, незважаючи на саміт в Гельсінкі.