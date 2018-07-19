США направили Путіну запрошення нанести восени візит до Вашингтона
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп доручив своєму помічникові із національної безпеки Джону Болтону направити запрошення російському лідеру Володимиру Путіну відвідати восени Вашингтон. Про це повідомила в своєму Twitter прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє УНН.
“Президент попросив посла Болтона запросити президента Путіна до Вашингтона восени, обговорення візиту вже почалося”, — написала вона.
Білий дім відмовився уточнювати можливі дати візиту або наводити якісь додаткові деталі, що стосуються цих планів.
16 липня в Гельсінкі пройшли переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна. Це був перший повноформатний американсько-російський саміт з часу обрання Трампа президентом США в 2016 році. До цього контакти двох лідерів проходили на полях багатосторонніх зустрічей.
Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп “з нетерпінням чекає” на другу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб почати вирішувати питання, які вже обговорювались, зокрема питання України.