США направили Путину приглашение нанести осенью визит в Вашингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить осенью Вашингтон. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает УНН.
“Президент попросил посла Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, обсуждение визита уже началось”, — написала она.
Белый дом отказался уточнять возможные даты визита или приводить какие-то дополнительные детали, касающиеся этих планов.
16 июля в Хельсинки прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.
Как сообщал УНН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп “с нетерпением ждет” на вторую встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать решать вопросы, которые уже обсуждались, в частности вопрос Украины.