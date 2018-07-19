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Трамп заявив, що з нетерпінням чекає другої зустрічі з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп "з нетерпінням чекає" на другу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб почати вирішувати питання, які вже обговорювались, зокрема питання України. Про це він заявив у своєму Twitter, передає УНН.

"Саміт з Росією був великим успіхом, крім реального ворога народу - фейкових новин. Я з нетерпінням чекаю нашої другої зустрічі, щоб ми могли почати виконання деяких з багатьох обговорюваних речей, зокрема припинення тероризму, безпека Ізраїлю, ядерне поширення, кібератаки, торгівля, Україна, Близький Схід, Північна Корея та багато іншого. Є багато питань, деякі прості, деякі складні, але вони все можуть бути вирішені!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, США розглядають три пропозиції за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна в Гельсінкі, що передбачають створення нових майданчиків для двосторонніх контактів.

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