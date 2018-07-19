Трамп заявив, що з нетерпінням чекає другої зустрічі з Путіним

"Саміт з Росією був великим успіхом, крім реального ворога народу - фейкових новин. Я з нетерпінням чекаю нашої другої зустрічі, щоб ми могли почати виконання деяких з багатьох обговорюваних речей, зокрема припинення тероризму, безпека Ізраїлю, ядерне поширення, кібератаки, торгівля, Україна, Близький Схід, Північна Корея та багато іншого. Є багато питань, деякі прості, деякі складні, але вони все можуть бути вирішені!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, США розглядають три пропозиції за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна в Гельсінкі, що передбачають створення нових майданчиків для двосторонніх контактів.