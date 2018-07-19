Трамп заявил, что с нетерпением ожидает второй встречи с Путиным

“Саммит с Россией был большим успехом, кроме реального врага народа - фейковых новостей. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать осуществление некоторых из многих обсуждаемых вещей, в частности прекращение терроризма, безопасность Израиля, ядерное распространение, кибератаки, торговля, Украина, Ближний Восток, Северная Корея и многое другое. Есть много вопросов, некоторые простые, некоторые сложные, но они все могут быть решены!” — заявил Трамп.

Напомним, США рассматривают три предложения по итогам встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки, предусматривающие создание новых площадок для двусторонних контактов.