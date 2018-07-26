Трамп перенес встречу с Путиным на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Администрация американского президента Дональда Трампа отложила предложенную вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что США никогда не признают аннексии Россией Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон напомнил о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, обратившись к нему как к причине отсрочки.
"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания "охоты на ведьм" в отношении России, поэтому мы договорились, что это произойдет после начала (2019 - ред.) года", - сказал Болтон.
Ранее сообщалось, что США направили Путину приглашение нанести осенью визит в Вашингтон.
Напомним, США сохраняют политику санкций против РФ, несмотря на саммит в Хельсинки.