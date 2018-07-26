США зберігають політику санкцій проти РФ, незважаючи на саміт у Гельсінкі

“Санкційна политика США залишається повністю незмінною”, — сказав глава Держдепу, виступаючи на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США. Старший демократ у цьому комітеті Роберт Менендес (від штату Нью-Джерсі) поцікавився, чи обговорювали лідери Росії і США у фінській столиці перспективи пом’якшення санкцій Вашингтона щодо Москви.

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Менендеса, який фактично є заступником голови комітету республіканця Боба Коркер (від штату Теннессі), не задовольнила ця відповідь Помпео, і він ще кілька разів поставив те ж питання в декількох варіаціях. “Можу вам підтвердити, що не було взято на себе ніяких зобов’язань поміняти цю політику яким би то не було чином”, — підкреслив в зв’язку з цим Помпео.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео виступив зі декларацією про невизнання анексії Криму та входження українського півострова до складу Росії. Він підкреслив, що у Вашингтоні “відмовляються визнавати суверенітет Кремля” над півостровом і закликав Москву припинити окупацію Криму.