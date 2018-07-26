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Невизнання анексії Криму Росією стало офіційною політикою США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Американська адміністрація оприлюднила в середу декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до складу Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майкла Помпео, передає УНН.

У документі наголошується, що, “подібно до випадку з „Декларацією Уеллеса“, США підтверджують свою політику відмови визнати претензії Кремля на суверенітет над територією”, яка “була захоплена силою, порушуючи міжнародне право”.

Довідка: Декларація Уеллеса — дипломатичний документ, підписаний заступником Державного секретаря США Самнером Уеллесом 23 липня 1940 незабаром після приєднання трьох незалежних прибалтійських республік до СРСР. У декларації містилося негативний і засуджуюче ставлення до анексії Прибалтики Радянським Союзом. Дія декларації тривала з 1940 по 1991 рік, коли Радянський Союз розпався і прибалтійські республіки Естонія, Латвія і Литва знову стали незалежними.

“США закликають Росію поважати принципи, яких Москва, як вона давно заявляє, дотримується”, — заявив у документі шеф американської дипломатії. “<...> Хочу запевнити комітет, що Сполучені Штати не визнають і не визнаватимуть <...> анексію Кремлем Криму. Ми стоїмо разом з союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою в свою прихильність України і її територіальної цілісності”, — заявив Помпео.

Нагадаємо, Італія не визнає референдум у Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь Міністра закордонних справ Енто Моавро Міланезі журналістам стосовно заяви міністра Маттео Сальвіні, який захищав легітимність спірного референдуму щодо російської анексії в Криму, опубліковану виданням Аnsa.

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