Непризнание аннексии Крыма Россией стало официальной политикой США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашающий политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова в состав России, опубликован с подписью госсекретаря США Майкла Помпео, передает УНН.
В документе отмечается, что, “подобно тому, как поступили в случае с „Декларацией Уэллеса“, США подтверждают свою политику отказа признать претензии Кремля на суверенитет над территорией”, которая “была захвачена силой в нарушение международного права”.
Справка: Декларация Уэллеса — дипломатический документ, подписанный заместителем Государственного секретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года вскоре после присоединения трех независимых прибалтийских республик к СССР. В декларации содержалось отрицательное и осуждающее отношение к аннексии Прибалтики Советским Союзом. Действие декларации продолжалась с 1940 по 1991 год, когда Советский Союз распался и прибалтийские республики Эстония, Латвия и Литва вновь стали независимыми.
“США призывают Россию уважать принципы, которых Москва, как она давно заявляет, придерживается”, — заявил в документе шеф американской дипломатии. “<...> Хочу заверить комитет, что Соединенные Штаты не признают и не будут признавать <...> аннексию Кремлем Крыма. Мы подтверждаем вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом свою приверженность Украине и её территориальной целостности”, — заявил Помпео.
Напомним, Италия не признает референдум в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Министра иностранных дел Енто Моавра Миланези журналистам по заявлению министра Сальвини, который защищал легитимность спорного референдума по русскому аннексии в Крыму, опубликованную изданием Аnsa.