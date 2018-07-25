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У МЗС Італії офіційно заявили, що не визнають референдум у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Італія не визнає референдум у Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь Міністра закордонних справ Енто Моавро Міланезі журналістам стосовно заяви міністра Маттео Сальвіні, який захищав легітимність спірного референдуму щодо російської анексії в Криму, опубліковану виданням Аnsa.

"Уряд вважає, що норми міжнародного права повинні завжди поважатися. Італія не визнає регіональної влади, яка була призначена у березні 2014 року та дотримується санкцій відповідно до рішення ЄС", - сказав він

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Росія законно анексувала український Крим. Також він назвав Революцію Гідності "псевдо революцією".

Раніше, новопризначений прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час виступу перед Сенатом заявив, що буде сприяти перегляду режиму санкцій щодо Російської Федерації.

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