В МИД Италии официально заявили, что не признают референдум в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Италия не признает референдум в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Министра иностранных дел Енто Моавра Миланези журналистам по заявлению министра Сальвини, который защищал легитимность спорного референдума относительно российской аннексии в Крыму, опубликованную изданием Аnsa.
"Правительство считает, что нормы международного права должны всегда уважаться. Италия не признает региональной власти, которая была назначена в марте 2014 года и соблюдает санкции в соответствии с решением ЕС", - сказал он
Напомним, министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Также он назвал Революцию Достоинства "псевдо революцией".
Ранее, новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления перед Сенатом заявил, что будет способствовать пересмотру режима санкций в отношении Российской Федерации.