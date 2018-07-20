Голова МВС Італії назвав Революцію гідності фейком, а анексію Криму – законною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Росія законно анексувала український Крим. Про це він заявив у інтерв’ю виданню Washington Post, передає УНН.
На запитання про те, чому він хоче зняти санкції з Росії, міністр заявив, що санкції “не виявилися корисними, і за даними, вони завдають шкоди італійському експорту”.
Він також підтвердив, що, на його думку, Росія має право на анексію Криму.
“Там відбувся референдум.... Відбувся референдум, і 90% людей проголосували за повернення Криму до Російської Федерації”, — сказав Сальвіні.
На зауваження щодо присутності російських військових під час так званого “референдуму”, глава МВС Італії запропонував порівняти його з Революцією гідності 2014 року в Україні.
"Порівняйте це з підробленою революцією в Україні, яка була “псевдо-революцією”, фінансованою іноземними державами — подібно до революцій арабської весни. Існують історично російські зони з російською культурою та традиціями, які легітимно належать Російській Федерації", — сказав італійський міністр.
Як повідомляв УНН, новопризначений прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час виступу перед Сенатом заявив, що буде сприяти перегляду режиму санкцій щодо Російської Федерації.