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Голова МВС Італії назвав Революцію гідності фейком, а анексію Криму – законною

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Росія законно анексувала український Крим. Про це він заявив у інтерв’ю виданню Washington Post, передає УНН.

На запитання про те, чому він хоче зняти санкції з Росії, міністр заявив, що санкції “не виявилися корисними, і за даними, вони завдають шкоди італійському експорту”.

Він також підтвердив, що, на його думку, Росія має право на анексію Криму.

“Там відбувся референдум.... Відбувся референдум, і 90% людей проголосували за повернення Криму до Російської Федерації”, — сказав Сальвіні.

На зауваження щодо присутності російських військових під час так званого “референдуму”, глава МВС Італії запропонував порівняти його з Революцією гідності 2014 року в Україні.

"Порівняйте це з підробленою революцією в Україні, яка була “псевдо-революцією”, фінансованою іноземними державами — подібно до революцій арабської весни. Існують історично російські зони з російською культурою та традиціями, які легітимно належать Російській Федерації", — сказав італійський міністр.

Як повідомляв УНН, новопризначений прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час виступу перед Сенатом заявив, що буде сприяти перегляду режиму санкцій щодо Російської Федерації.

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