Глава МВД Италии назвал Революцию достоинства фейком, а аннексию Крыма - законной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Об этом он заявил в интервью изданию Washington Post, передает УНН.
На вопрос о том, почему он хочет снять санкции с России, министр заявил, что санкции “не оказались полезными, и, по данным, они наносят ущерб итальянскому экспорту”.
Он также подтвердил, что, по его мнению, Россия имеет право на аннексию Крыма.
“Там состоялся референдум ... Состоялся референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма к Российской Федерации”, — сказал Сальвини.
На замечание о присутствии российских военных во время так называемого “референдума”, глава МВД Италии предложил сравнить его с Революцией достоинства 2014 года в Украине.
“Сравните это с поддельной революцией в Украине, которая была ”псевдо-революцией“, финансируемой иностранными государствами — подобно революций арабской весны. Существуют исторически российские зоны с российской культурой и традициями, которые легитимно принадлежат Российской Федерации”, — сказал итальянский министр.
Как сообщал УНН, вновь премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления перед Сенатом заявил, что будет способствовать пересмотру режима санкций в отношении Российской Федерации.