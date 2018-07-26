Офіційний представник МЗС РФ прокоментувала "кримську декларацію" США

За її словами, Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми і Паризька хартія з питань клімату нещодавно “були офіційною політикою США”, оскільки “Обама так вирішив”. “А потім Трамп взяв і передумав. Знаємо ми ціну цим “доленосним деклараціям”, — написала Захарова.

Нагадаємо, американська адміністрація оприлюднила в середу декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до складу Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майкла Помпео.