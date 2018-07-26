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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33859 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100157 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122321 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129967 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168187 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153010 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180564 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Официальный представитель МИД РФ прокомментировала "крымскую декларацию" США

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала "крымскую декларацию" США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила "крымскую декларацию" Госдепа США, в которой говорится, что Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма с иранским ядерным соглашением, которое заключили во времена администрации Барака Обамы, но разорвал нынешний президент США Дональд Трамп. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

По ее словам, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и Парижская хартия по вопросам климата недавно “были официальной политикой США”, поскольку “Обама так решил”. “А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим “судьбоносным декларациям”, — написала Захарова.

Напомним, американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашающий политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова в состав России, опубликован с подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

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