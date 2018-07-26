Официальный представитель МИД РФ прокомментировала "крымскую декларацию" США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила "крымскую декларацию" Госдепа США, в которой говорится, что Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма с иранским ядерным соглашением, которое заключили во времена администрации Барака Обамы, но разорвал нынешний президент США Дональд Трамп. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
По ее словам, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и Парижская хартия по вопросам климата недавно “были официальной политикой США”, поскольку “Обама так решил”. “А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим “судьбоносным декларациям”, — написала Захарова.
Напомним, американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашающий политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова в состав России, опубликован с подписью госсекретаря США Майкла Помпео.