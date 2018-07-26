США сохраняют политику санкций против РФ, несмотря на саммит в Хельсинки

“Санкционная политика США остается полностью неизменной”, — сказал глава Госдепа, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Старший демократ в этом комитете Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) поинтересовался, обсуждали лидеры России и США в финской столице перспективы смягчения санкций Вашингтона в отношении Москвы.

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Менендеса, который фактически является заместителем председателя комитета республиканца Боба Коркер (от штата Теннесси), не удовлетворила этот ответ Помпео, и он еще несколько раз задал тот же вопрос в нескольких вариациях. “Могу вам подтвердить, что не было взято на себя никаких обязательств изменить эту политику каким бы то ни было образом”, — подчеркнул в связи с этим Помпео.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождение украинского полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне “отказываются признавать суверенитет Кремля” над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.