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ЦИК отменила выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов

ЦИК отменила выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов

Киев  •  УНН

 • 9853 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины временно отменила местные выборы в двух ОТО в Добропольском районе Донецкой области из-за невозможности соблюдения безопасного избирательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

“ЦИК приняла решение о невозможности подготовки и проведения в соответствии с положениями Закона Украины ”О местных выборах“ первых местных выборов в Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборов в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области 23 декабря 2018 года”, - говорится в сообщении.

Также Комиссия внесла соответствующие изменения в свои постановления от 12 октября 2018 года № 156 и № 157, исключив в них соответствующие позиции.

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В ЦИК 18 октября 2018 года поступило письмо Донецкой ОГА — областной военно-гражданской администрации о невозможности обеспечить в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины надлежащую безопасность граждан и избежания террористической угрозы во время проведения первых местных выборов в Криворожской сельской ОТО и дополнительных местных выборов в Шаховской сельской ОТО Добропольского района Донецкой области, назначенных на 23 декабря 2018 года. Местные власти попросила отсрочить проведение указанных выборов в стабилизации ситуации.

Рассмотрев указанное письмо и другие документы, Комиссия констатировала достаточность оснований для установления ею невозможности обеспечить подготовку и проведение вышеупомянутых местных выборов.

В связи с вышеуказанными решениями Комиссии были внесены соответствующие изменения в распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов 23 декабря 2018 года, а также изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения соответствующих выборов.

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Напомним, ЦИК назначила выборы в ОТГ на 23 декабря.

Отметим, что после гибели в оккупированном Донецке главаря “ДНР” Александра Захарченко боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили о намерении провести выборы 11 ноября 2018 года. Украина и большинство европейских стран осудили такую идею, заявив, что выборы на оккупированном Донбассе противоречат Минским соглашениям.

30 октября 2018 года перед заседанием Совета Безопасности восемь стран — членов Европейского союза в ООН призвали Россию остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

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