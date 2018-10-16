Україна попросила ОБСЄ підготувати заяву про нелегітимність будь-яких виборів в ОРДЛО

ukru
Ексклюзив
15:27 • 52163 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 95459 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 135830 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113414 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 105905 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112628 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136698 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74917 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83369 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 174821 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
77 %
751 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 79878 перегляди
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 41400 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 42783 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47012 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 38724 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 135828 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136696 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 174819 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514638 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 2882 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23021 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23709 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31743 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58427 перегляди
Актуальне
Україна попросила ОБСЄ підготувати заяву про нелегітимність будь-яких виборів в ОРДЛО

Україна попросила ОБСЄ підготувати заяву про нелегітимність будь-яких виборів в ОРДЛО

Київ • УНН

 • 10071 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона гостро поставила вимогу до РФ і маріонеток Кремля з ОРДЛО негайно скасувати підготовку фейкових "виборів" на окупованому Донбасі. Про це у мережі Facebook повідомила народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.

"Українська сторона сьогодні гостро поставила вимогу до РФ і маріонеток Кремля з ОРДЛО негайно скасувати підготовку фейкових нікчемних "виборів" на окупованому Донбасі. Ми звернулися до спеціального представника головуючого в ОБСЄ міністра закордонних справ Італії, Посла Мартіна Сайдіка з проханням підготувати спеціальну заяву від головуючої в ОБСЄ країни, в якій чітко зазначити нелегітимність будь - яких виборів на окупованих територіях", - написала Геращенко.

За її словами, ОБСЄ має чітко заявити, що вибори в Донецьку і Луганську можуть відбуватися виключно за українським законодавством, згідно з стандартами ОБСЄ, під спостереженням незалежних спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні на засіданні ТКГ Україну представляє Руслан Демченко

"А фейкові "вибори", які Кремль планує провести на окупованих РФ територіях 11 листопада, не відповідають букві і духу мінських угод, направлені на дестабілізацію ситуації і зрив мирних переговорів. Вимогу негайно скасувати псевдовибори піднімали не лише на ТКГ, але й в усіх робочих групах", - додала нардеп.

Як повідомляв УНН, в ОРДЛО приховано примушують місцевих жителів взяти участь у "виборах" 11 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,085.33