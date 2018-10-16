Україна попросила ОБСЄ підготувати заяву про нелегітимність будь-яких виборів в ОРДЛО

"Українська сторона сьогодні гостро поставила вимогу до РФ і маріонеток Кремля з ОРДЛО негайно скасувати підготовку фейкових нікчемних "виборів" на окупованому Донбасі. Ми звернулися до спеціального представника головуючого в ОБСЄ міністра закордонних справ Італії, Посла Мартіна Сайдіка з проханням підготувати спеціальну заяву від головуючої в ОБСЄ країни, в якій чітко зазначити нелегітимність будь - яких виборів на окупованих територіях", - написала Геращенко.



За її словами, ОБСЄ має чітко заявити, що вибори в Донецьку і Луганську можуть відбуватися виключно за українським законодавством, згідно з стандартами ОБСЄ, під спостереженням незалежних спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ.



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"А фейкові "вибори", які Кремль планує провести на окупованих РФ територіях 11 листопада, не відповідають букві і духу мінських угод, направлені на дестабілізацію ситуації і зрив мирних переговорів. Вимогу негайно скасувати псевдовибори піднімали не лише на ТКГ, але й в усіх робочих групах", - додала нардеп.



Як повідомляв УНН, в ОРДЛО приховано примушують місцевих жителів взяти участь у "виборах" 11 листопада.