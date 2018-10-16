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Сьогодні на засіданні ТКГ Україну представляє Руслан Демченко

Сьогодні на засіданні ТКГ Україну представляє Руслан Демченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На сьогоднішньому засіданні ТКГ (Тристороння контактна група - ред.) Україну представляє дипломат і радник Президента Руслан Демченко. Про це під час засідання погоджувальної ради заявила народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні Україну представляє під час засідання (ТКГ – ред.) дипломат і радник Президента Руслан Демченко. Офіційний представник України у Тристоронній контактній групі буде призначений Президентом і саме він має оголосити це прізвище", - повідомила І.Геращенко.

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Нагадаємо, 2 жовтня колишній президент України Леонід Кучма завершив свою роботу у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську.

Нагадаємо, на минулому засіданні ТКГ в Мінську 19 вересня Україна закликала Росію відмовитися від сприяння проведенню "виборів" в ОРДЛО, які суперечать Мінським угодам.

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