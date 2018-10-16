Сегодня на заседании ТКГ Украину представляет Руслан Демченко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На сегодняшнем заседании ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) Украину представляет дипломат и советник Президента Руслан Демченко. Об этом во время заседания согласительного совета заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня Украину представляет на заседании (ТКГ - ред.) дипломат и советник Президента Руслан Демченко. Официальный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе будет назначен Президентом и именно он должен объявить эту фамилию", - сообщила И. Геращенко.
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Напомним, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.
Напомним, на прошлом заседании ТКГ в Минске 19 сентября Украина призвала Россию отказаться от содействия проведению "выборов" в ОРДЛО, которые противоречат Минским соглашениям.