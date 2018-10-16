Украина попросила ОБСЕ подготовить заявление о нелегитимности любых выборов в ОРДЛО

"Украинская сторона сегодня остро потребовала у РФ и марионеток Кремля с ОРДЛО немедленно отменить подготовку фейковых ничтожных "выборов" на оккупированном Донбассе. Мы обратились к специальному представителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, Посла Мартина Сайдика с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в котором четко указать нелегитимности каких-либо выборов на оккупированных территориях", - написала Геращенко.



По ее словам, ОБСЕ четко заявить, что выборы в Донецке и Луганске могут происходить исключительно по украинскому законодательству, согласно стандартам ОБСЕ, под наблюдением независимых наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ.



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"А фейковые "выборы", которые Кремль планирует провести на оккупированных РФ территориях 11 ноября, не соответствуют букве и духу минских соглашений, направленные на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров. Требование немедленно отменить псевдовыборы поднимали не только на ТКГ, но и во всех рабочих группах", - добавила нардеп.



Как сообщал УНН, в ОРДЛО скрыто заставляют местных жителей принять участие в "выборах" 11 ноября.