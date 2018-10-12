ЦВК призначила вибори в ОТГ на 23 грудня

“Центрвиборчком призначив дату виборів в нових об’єднаних громадах. 23 грудня тисячі українців зможуть обрати владу і почати нову сторінку розвитку своїх регіонів. Я дякую новому складу ЦВК за оперативне рішення і розблокування виборчого процесу”, — зазначив Прем’єр.

Як повідомляв УНН, у ЦВК заявили, що вибори можна проводити в більшості ОТГ.