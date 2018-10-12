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ЦВК призначила вибори в ОТГ на 23 грудня

ЦВК призначила вибори в ОТГ на 23 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія України сьогодні ухвалила рішення про призначення виборів у нових об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Центрвиборчком призначив дату виборів в нових об’єднаних громадах. 23 грудня тисячі українців зможуть обрати владу і почати нову сторінку розвитку своїх регіонів. Я дякую новому складу ЦВК за оперативне рішення і розблокування виборчого процесу”, — зазначив Прем’єр.

Як повідомляв УНН, у ЦВК заявили, що вибори можна проводити в більшості ОТГ.

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