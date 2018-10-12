ЦИК назначила выборы в ОТО на 23 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины сегодня приняла решение о назначении выборов в новых объединенных территориальных общинах на 23 декабря. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Центризбирком назначил дату выборов в новых объединенных общинах. 23 декабря тысячи украинцев смогут выбрать власть и начать новую страницу развития своих регионов. Я благодарю новый состав ЦИК за оперативное решение и разблокирование избирательного процесса", - отметил премьер.
Как сообщал УНН, в ЦИК заявили, что выборы можно проводить в большинстве ОТО.