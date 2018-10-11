У ЦВК вважають, що вибори можна проводити в більшості ОТГ

“Ми вже встановили, що в абсолютній більшості територіальних громад вибори проводити можна, але є ще кілька достатньо важких проблемних питань. Це проблеми, пов’язані з неналежним оформленням документів зі зверненням щодо проведення виборів. Я сподіваюсь, що ми за кілька днів їх зможемо усунути”, — сказав він.

За його словами, найбільш проблемні ті громади, питання щодо виборів у яких знаходиться на розгляді в судах.

“Як ви розумієте, якщо в суді знаходиться справа, нам дуже проблематично призначати такі вибори. Третє — це бачення різних органів на проведення виборів на території, що знаходиться на лінії розмежування”, — зазначив Радченко.

Він додав, що крайній термін для призначення перших місцевих виборів — 13 жовтня, однак вибори можуть бути призначені раніше.

Радченко додав, що у зв’язку з вище зазначеними проблемами, вибори можуть призначатись не у всіх 133 громадах, щодо яких надійшли документи.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на те, що одним з перших рішень оновленого складу Центральної виборчої комісії буде призначення виборів в об’єднаних територіальних громадах.