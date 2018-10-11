В ЦИК считают, что выборы можно проводить в большинстве ОТО

"Мы уже установили, что в абсолютном большинстве территориальных общин выборы проводить можно, но есть еще несколько достаточно тяжелых проблемных вопросов. Это проблемы, связанные с ненадлежащим оформлением документов с обращением о проведении выборов. Я надеюсь, что мы через несколько дней их сможем устранить", - сказал он.

По его словам, наиболее проблемные те общины, вопрос о выборах в которых находится на рассмотрении в судах.

"Как вы понимаете, если в суде находится дело, нам очень проблематично назначать такие выборы. Третье - это видение различных органов на проведение выборов на территории, находящейся на линии разграничения", - отметил Радченко.

Он добавил, что крайний срок для назначения первых местных выборов - 13 октября, однако выборы могут быть назначены ранее.

Радченко отметил, что в связи с выше указанными проблемами, выборы могут назначаться не во всех 133 общинах, по которым поступили документы.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на то, что одним из первых решений обновленного состава Центральной избирательной комиссии будет назначение выборов в объединенных территориальных общинах.