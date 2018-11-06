Суд внес неопределенность относительно выборов в 34 ОТО

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил иск нардепа Артема Витко к Минрегиону Украины и 34 местным советам и приостановил действие решений местных советов о добровольном объединении в территориальные общины к решению спора. Такая мера суда непосредственно касается 34 ОТО, в которых первые местные выборы назначены на 23 декабря 2018 года и где начался избирательный процесс. Соответствующая информация обнародована в реестре судебных решений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда от 2 ноября 2018 года.