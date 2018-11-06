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Суд внес неопределенность относительно выборов в 34 ОТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил иск нардепа Артема Витко к Минрегиону Украины и 34 местным советам и приостановил действие решений местных советов о добровольном объединении в территориальные общины к решению спора. Такая мера суда непосредственно касается 34 ОТО, в которых первые местные выборы назначены на 23 декабря 2018 года и где начался избирательный процесс. Соответствующая информация обнародована в реестре судебных решений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда от 2 ноября 2018 года.

“Окружной административный суд г. Киева принял решение иск народного депутата удовлетворить частично, приняв решение применить меры административного пресечения путем приостановления действия решений местных советов о добровольном объединении территориальных советов 34 местных советов”, — говорится в постановлении суда.

Все остальные меры, которые просил применить истец, судом не применялись. В частности, ЦИК и другим избирательным комиссиям не было запрещено выполнять полномочия по организации и проведению выборов.

В преамбуле постановления Окружного административного суда Киева среди требований истца значится следующее:

  • Признать противоправной бездеятельность Минрегиона Украины по не совершению действий по отражению в ежемесячном мониторинге процесса децентрализации власти и реформированию местного самоуправления в разрезе всех регионов Украины информации о нарушениях в процедуре создания и объединений территориальных общин.

  • Признать противоправными и отменить решение 34 местных советов о добровольном объединении территориальных общин.

  • Обязать Минрегион исключить из ежемесячного мониторинга процесса децентрализации власти и реформирования местного самоуправления информацию об образовании 34 объединений территориальных общин, в которых избирательный процесс уже начался.

Для обеспечения иска народным депутатом Украины был указан целый ряд мероприятий, от остановки действия решений советов о добровольном объединении, обязательства ЦИК и ТИК не совершать действий по выборам органов местного самоуправления в ОТО, приостановить действие Постановления ЦИК об определении количества избирательных округов на таких выборах, распределение государственных субвенций на организацию голосования. Также истец просил суд запретить ТИК проводить регистрацию кандидатов, образовывать УИК, изготавливать избирательные бюллетени и выполнять другие полномочия.

Таким образом, подготовка местных выборов в 123 ОТО, предназначенных ЦИК 3 ноября, идет по календарному плану, а суд вынес решение, которое ставит под сомнение организационную составляющую органов местного самоуправления.

Напомним, 1 ноября ЦИК отменила в Донецкой области выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов.

Отметим, что местные выборы в 123 ОТО назначены на 23 декабря 2018 года.

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