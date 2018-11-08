ЦИК просит Раду урегулировать ситуацию с выборами в 34 ОТО

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. ЦИК приняла к сведению решение Окружного административного суда Киева от 2 ноября 2018 года о приостановлении действия решений местных советов о добровольном объединении 34 местных советов в территориальные общины до решения спора. Также Центральная избирательная комиссия обратилась в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины относительно необходимости неотложной подготовки отдельных изменений в законодательные акты. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

“ЦИК обратилась в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины относительно необходимости неотложной подготовки соответствующих изменений в законодательные акты с целью нормализации вопросам хода избирательного процесса”, — говорится в сообщении.

В Комиссии перечислили последствия выполнения судебных решений согласно Конституции Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, которые влекут за собой следующие действия:

  • принятие судебных решений, которыми признаны противоправными решения сельского, поселкового, городского совета территориальных общин, вошедших в состав ОТО, о добровольном объединении в территориальную общину;
  • принятие решений соответствующими (отдельными) советами, вошедших в состав объединенных территориальных общин, об отмене решений о добровольном ОТО;
  • вынесения судами решений о принятии мер обеспечения иска путем, в частности, приостановлении действия решений сельских, поселковых, городских советов территориальных общин о добровольном объединении в территориальные общины после назначения первых местных выборов или начале избирательного процесса таких выборов.

Как отмечается, 5 ноября 2018 года в ЦИК поступило постановление ОАСК от 2 ноября 2018 года об обеспечении административного иска, которым до разрешения спора по существу приостановлено действие решений 34 местных советов в 14 областях Украины, территориальные общины которых вошли в состав ОТО, в которых ЦИК постановлением от 12 октября 2018 года № 156 назначила на воскресенье, 23 декабря 2018 года, первые местные выборы и объявила с 3 ноября 2018 года о начале избирательного процесса.

Согласно Конституции Украины и КАСУ, судебные решения являются обязательными к исполнению. Следовательно, ЦИК приняла к сведению указанное постановление ОАСК об обеспечении административного иска.

Также указанное решение Комиссии вместе с копией постановления суда направлено соответствующим ТИК, Государственной казначейской службе Украины, а также Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской ОГА для использования в работе и доведения до сведения соответствующих органов ведения и региональных органов администрирования Государственного реестра избирателей.

Кроме того, Комиссия обратила внимание соответствующих ТИК на определение суда об обеспечении административного иска в части, их касающейся. Также Комиссия обратила внимание ОГА на определение суда при осуществлении распределения соответствующей субвенции в части, их касающейся.

Ранее Минрегион назвал недопустимым срыв выборов в почти трети ОТО.

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