ЦВК затвердила 9 спостерігачів на виборах до ОТГ

КИЇВ. 12 листопада. УНН. ЦВК надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів, призначених на 23 грудня 2018 року. Про це стало відомо під час засідання Центральної виборчої комісії під головуванням Тетяни Сліпачук, передає УНН з посиланням на Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.