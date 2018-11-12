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ЦВК затвердила 9 спостерігачів на виборах до ОТГ

ЦВК затвердила 9 спостерігачів на виборах до ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. ЦВК надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів, призначених на 23 грудня 2018 року. Про це стало відомо під час засідання Центральної виборчої комісії під головуванням Тетяни Сліпачук, передає УНН з посиланням на Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

“Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів”, — йдеться у повідомленні.

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Так, розглянувши відповідні клопотання, Комісія надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 23 грудня 2018 року:

  • громадським організаціям “Рада з захисту законності та правопорядку” і “Виборча платформа “Досвід” — під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад.
  • громадській організації “Рада з захисту законності та правопорядку” — під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад і сільських, селищних голів та перших виборів старост сіл, селищ.

Окрім того, громадським організаціям “Муніципально-правові ініціативи” та “Сагарис” Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року. А громадським організаціям “Всеукраїнське об’єднання “Громадянин” — на території Київської області, “Електоральний контроль” та “Прямий вибір” — на території Одеської області, “Буковинський центр виборчих технологій” — на території Чернівецької області.

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Також Зачепилівській районній громадській організації "Захист і порядок" надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час додаткових виборів депутатів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 23 грудня 2018 року.

Нагадаємо, ЦВК призначила вибори в ОТГ на 23 грудня.

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