ЦВК затвердила бюджет для виборів президента і народних депутатів

“3 серпня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії”, — йдеться у повідомленні.

Комісія затвердила обсяги видатків для включення до бюджетних запитів за чотирма бюджетними програмами до проекту Державного бюджету України на 2019 рік, а саме:



за бюджетною програмою 6731040 “Проведення виборів Президента України” у сумі 2 мільярди 354 мільйони 880,0 тис. гривень;



за бюджетною програмою 6731020 “Проведення виборів народних депутатів України” у сумі 1 мільярд 949 мільйонів 620,0 тис. гривень;



за бюджетною програмою 6741020 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” у сумі 247 мільйонів 011,0 тис. гривень;



за бюджетною програмою 6731050 “Функціонування Державного реєстру виборців” у сумі 223 мільйона 539,6 тис. гривень.



Слід зазначити, що ЦВК свого часу постановою від 1 серпня 2017 року № 150 затвердила орієнтовний обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731050 “Функціонування Державного реєстру виборців” на 2019 рік у сумі 46 мільйонів 481,2 тис. гривень.

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Однак, зважаючи на суттєве збільшення кількості та підвищення рівня складності кібератак на державні інформаційні ресурси України, об’єкти критичної інфраструктури у контексті підготовки та проведення у 2019 році чергових виборів Президента України та народних депутатів України, дедалі актуальнішим стає питання посилення безпеки Державного реєстру виборців.

Тому з метою забезпечення виконання вимог Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” та пунктів 4.1, 4.2 Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016, мінімізації загроз надійному та безперебійному функціонуванню електронних інформаційних ресурсів АІТС Держреєстру та недопущення зриву виборів у 2019 році обсяг видатків необхідно збільшити до 223 мільйонів 539,6 тис. гривень.

Також Комісія затвердила орієнтовні обсяги видатків для включення до бюджетних запитів за бюджетною програмою 6731050 “Функціонування Державного реєстру виборців” на 2020 рік у сумі 47 мільйонів 850,1 тис. гривень та на 2021 рік у сумі 46 мільйонів 721,1 тис. гривень.

Окрім того, Комісія відмовила Верещинській В.В. та Райлі О.А. у задоволенні їх запитів на інформацію від 26 липня 2018 року щодо надання станом на вказану дату інформації про кількість виборців, зареєстрованих відповідно у селищі Бабинці та селі Буда Бабинецька Бородянського району Київської області, оскільки ЦВК не володіє і не зобов’язана згідно з її компетенцією володіти запитуваною інформацією.

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Комісія своєю постановою схвалила пропозиції щодо вдосконалення законів України з питань проведення виборів, викладені у формі проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (в частині контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених окружним (територіальним) виборчим комісіям на підготовку і проведення відповідних виборів).

Зазначена постанова надіслана Кабінету Міністрів України та Державній аудиторській службі України для вирішення питання щодо внесення в установленому законодавством України порядку на розгляд Верховної Ради України відповідних законодавчих пропозицій.

Як зазначалося під час засідання, в разі ухвалення вказаного законопроекту будуть створені належні правові умови для забезпечення дієвого контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України в 2019 році. А також — використанням коштів місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення відповідних місцевих виборів.

На завершення засідання внесено зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

Раніше УНН повідомляв, що ЦВК працює щодо запобігання можливим кібератакам під час виборів в Україні.