У ЦВК заявили, що на них постійно здійснюються дрібні кібератаки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На інформаційні ресурси Центральної виборчої комісії постійно здійснюються дрібні кібератаки, але протягом 2018 року не зафіксовано жодного випадку DDoS-атаки. Про це повідомили у ЦВК у відповіді на інформаційний запит УНН.
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"У 2017 та 2018 роках випадків DDoS-атак на інформаційні ресурси Комісії, в тому числі, на Державний реєстр виборців, не зафіксовано. Разом з тим, дрібні кібератаки на інформаційні ресурси Комісії відбуваються постійно в тій чи іншій формі", - розповіли у ЦВК.
Водночас, як наголосили у відомстві, ЦВК разом із Держспецзв’язку та СБУ постійно "здійснюють заходи, спрямовані на посилення безпеки функціонування інформаційних ресурсів".
Як повідомляв УНН, Кабмін пропонує створити резервне сховище держінформації на випадок кібератак.