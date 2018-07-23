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У ЦВК заявили, що на них постійно здійснюються дрібні кібератаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. На інформаційні ресурси Центральної виборчої комісії постійно здійснюються дрібні кібератаки, але протягом 2018 року не зафіксовано жодного випадку DDoS-атаки. Про це повідомили у ЦВК у відповіді на інформаційний запит УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК працює щодо запобігання можливим кібератакам під час виборів в Україні

"У 2017 та 2018 роках випадків DDoS-атак на інформаційні ресурси Комісії, в тому числі, на Державний реєстр виборців, не зафіксовано. Разом з тим, дрібні кібератаки на інформаційні ресурси Комісії відбуваються постійно в тій чи іншій формі", - розповіли у ЦВК.

Водночас, як наголосили у відомстві, ЦВК разом із Держспецзв’язку та СБУ постійно "здійснюють заходи, спрямовані на посилення безпеки функціонування інформаційних ресурсів".

Як повідомляв УНН, Кабмін пропонує створити резервне сховище держінформації на випадок кібератак

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