В ЦИК заявили, что на них постоянно осуществляются мелкие кибератаки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии постоянно осуществляются мелкие кибератаки, но в течение 2018 года не зафиксировано ни одного случая DDoS-атаки. Об этом сообщили в ЦИК в ответе на информационный запрос УНН.
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"В 2017 и 2018 годах случаев DDoS-атак на информационные ресурсы Комиссии, в том числе на Государственный реестр избирателей, не зафиксировано. Вместе с тем, мелкие кибератаки на информационные ресурсы Комиссии происходят постоянно в той или иной форме", - рассказали в ЦИК.
В то же время, как отметили в ведомстве, ЦИК вместе с Госспецсвязи и СБУ постоянно "осуществляют меры, направленные на усиление безопасности функционирования информационных ресурсов".
Как сообщал УНН, Кабмин предлагает создать резервное хранилище госинформации в случае кибератак.