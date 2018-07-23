В ЦИК заявили, что на них постоянно осуществляются мелкие кибератаки

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"В 2017 и 2018 годах случаев DDoS-атак на информационные ресурсы Комиссии, в том числе на Государственный реестр избирателей, не зафиксировано. Вместе с тем, мелкие кибератаки на информационные ресурсы Комиссии происходят постоянно в той или иной форме", - рассказали в ЦИК.

В то же время, как отметили в ведомстве, ЦИК вместе с Госспецсвязи и СБУ постоянно "осуществляют меры, направленные на усиление безопасности функционирования информационных ресурсов".

Как сообщал УНН, Кабмин предлагает создать резервное хранилище госинформации в случае кибератак.